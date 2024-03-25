Kayganlaşan yolda bariyerleri biçen tır ağaçlık alana uçtu: 1 ölü

Yağışlı hava canından etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerleri biçerek ağaçlık alana uçtu. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu İzmit Şirintepe geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Şaban Yılmaz yönetimindeki ip yüklü 47 KJ 427 plakalı tır, yaklaşık 50 metre bariyerleri biçerek ağaçlık alana uçtu. Araç yan yatarken, kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücüyü dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 57 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiğini tespit edildi. Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırılırken, devrilen tır vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.