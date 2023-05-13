Kaybolduğu ormanda 14 gün boyunca mağaraya sığınıp, ot yiyerek hayatta kaldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Ilgarini Mağarası'nı gezmek için geldiği milli parkta kaybolan bir kişi, 14 gün boyunca küçük bir mağarada geceyi geçirip, ormanda bulduğu otları yiyerek hayatta kaldı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Ilgarini Mağarası'nı gezmek için geldiği milli parkta kaybolan bir kişi, 14 gün boyunca küçük bir mağarada geceyi geçirip, ormanda bulduğu otları yiyerek hayatta kaldı. Ulaştığı köydeki bir eve sığınarak kurtulan vatandaş, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu'ya gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grup, 30 Nisan'da Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilgarini Mağarası'nı ziyaret etmek istedi. Ziyaret sırasında gurupta yer alan 62 yaşındaki Hüseyin Alıcı, kayboldu. Kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Alıcı'yı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı 13 asayiş, 4 komando asayiş, 3 dron, JAK timleri, arama ve kurtarma köpeği, 1 "cayrokopter" ile AFAD, UMKE ekipleri ile 14 gün boyunca yapılan çalışmalarda Alıcı'ya ait herhangi bir ize rastlanamadı.

14 gün hayatta kaldı, bulduğu köye sığınarak kurtuldu

Arama çalışmaların 14'üncü gününde, Hüseyin Alıcı, Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyü Oruç Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir vatandaşın evine ulaştı. Yardım isteyen Alıcı'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kontrolleri yapılan Alıcı, Pınarbaşı İlçe Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Alıcı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bitkin ve yorgun olduğu görülen Hüseyin Alıcı'nın 14 gün boyunca ormanda bulduğu bitki ve otları yiyerek hayatta kaldığı ve küçük bir mağarada geceyi geçirdiği öğrenildi. - KASTAMONU