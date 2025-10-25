Haberler

Kaybolan Zihinsel Engelli Kadın İki Gün Sonra Bulundu

Kaybolan Zihinsel Engelli Kadın İki Gün Sonra Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 52 yaşındaki zihinsel engelli Kiraz Aksoy, AFAD ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu evinin yakınında sağ salim bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 52 yaşındaki zihinsel engelli Kiraz Aksoy, AFAD, jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sağ salim bulundu.

Gazipaşa'nın Sarıağaç Mahallesi'nde yaşayan Kiraz Aksoy, 24 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri katıldı. Ekipler, iki gün boyunca mahalle çevresindeki dağlık ve ormanlık alanlarda arama yaptı.

Evinin yakınında bulundu

Yoğun çalışmalar sonucunda Kiraz Aksoy, bugün saat 15.00 sıralarında evine yaklaşık 300 metre mesafedeki çalılık bir alanda sağ olarak bulundu. Ekipler tarafından ailesine teslim edilen Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ailesi, AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür ederken, mahalle sakinleri de kadının sağ salim bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert sessizliğini bozdu
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz

Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı

Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.