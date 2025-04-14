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Kaybolan Yaşlı Kadın Derede Ölü Bulundu

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Havva Fidan, derede ölü olarak bulundu. Kızı tarafından kayıp ihbarı yapılan Fidan'ın cenazesi otopsiye gönderildi.

Kayıp olarak aranıyordu, derede ölü bulundu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı kadın derede ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kelkit ilçesinin Cumhuriyet mahallesinde yaşayan Havva Fidan'ı ziyarete giden kızı M.F. annesinin evde olmadığını fark etti. Evde bir süre annesinin gelmesini bekleyen M.F. polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada yaşlı kadın Çataklar mevkiindeki Kelkit deresi içerisinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaşlı kadının cenazesi otopsiye gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - 3.Sayfa
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