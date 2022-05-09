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Kaybolan yaşlı adam 17 saat sonra bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaybolan yaşlı adam 17 saat sonra bulundu

Kahramanmaraş'ta yaşlı adam, kaybolduktan 17 saat sonra bulundu.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta yaşlı adam, kaybolduktan 17 saat sonra bulundu.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kerimli kırsalında meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Halil Kamalak, dün ikindi saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Yakınları tarafından yapılan ihbar üzerine yaşlı vatandaşı bulmak için AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri arama çalışmaları başlattı.

Ekipler, 70 yaşındaki Halil Kamalak'ı bulmak için adeta zamanla yarışırken, arama çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Ormanlık alan dahil 25 kilometrelik alanı tarayan ekipler, sabah saat 09.00 sıralarında yaşlı adamı yaklaşık 17 saatlik aramanın ardından kaybolduğu yerin 15 kilometre uzağında buldu.

Ailesine teslim edilen Halil Kamalak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halil Kamalak, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Haberler

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