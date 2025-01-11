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Kaybolan şahıs olayını kafatası aydınlattı

Kaybolan şahıs olayını kafatası aydınlattı
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Nevşehir'de geçtiğimiz yıl Kasım ayında bulunan kafatası kemiğinin bir yıl önce kaybolan 50 yaşındaki Abdullah Kestiren'e ait olduğu belirlendi.

Nevşehir'de geçtiğimiz yıl Kasım ayında bulunan kafatası kemiğinin bir yıl önce kaybolan 50 yaşındaki Abdullah Kestiren'e ait olduğu belirlendi.

Olay, geçtiğimiz yıl Ocak ayında Nevşehir'de yaşandı. Metruk binalarda yalnız yaşayan Abdullah Kestiren'den yakınları uzun süredir haber alamadıklarını belirterek polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine arama başlatan polis ekipleri, şahsın kaldığı düşünülen metruk binalarda ve çeresin de geniş çaplı arama-tarama çalışması yaptı. Özel eğitimli kadavra köpeklerinin ve iş makinelerinin de kullanıldığı arama çalışmalarından ilk başta bir sonuç alınamadı.

Arama faaliyetlerini genişleten Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri il genelinde bulunan güvenlik ve iş yerlerine ait kamera görüntülerini topladı. Yaklaşık 500 saatlik görüntüyü inceleyen polis ekipleri kaybolan Abdullah Kestiren'in son görüntülerine ulaştı. Abdullah Kestiren'in Camicedit Mahallesi Kasaplar Çarsısı'nda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kayıp şahsın son görüntülerine de ulaşmış oldu.

Polis ekipleri şahsın gidiş yönünde bulunan geniş arazide ve metruk binalarda tekrar arama çalışması yaptı. Bölgede bulunan metruk binalarda kalan ve Abdullah Kestiren ile arkadaşlık eden yaklaşık 15 kişinin de ifadesine başvuran polis ekipleri ifadelerden ve aramalardan da bir sonuç alınamadı.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Raşitbey Mahallesi Şehit Asım Gökmen Sokak üzerinde bulunan bir metruk binanın bahçesinde bir insana ait kafatası kemikleri ve kıyafetleri gören metruk binanın sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan Cinayet Büro ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, evin bahçesinde bulunan kafatası kemiklerini ve kıyafetleri DNA testi için Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Bölgede çalışmalarını genişleten ekipler, diğer kemik parçalarının bulunması için çalışma başlattı. Bölgede bulunan metruk binalar, mağaralar tek tek aranmasına rağmen başka hiçbir kemik parçasına rastlanmadı. Bölgede yapılan aramalarda sadece Abdullah Kestiren'e ait olan kıyafetler ve cep telefonu bulundu.

Adli Tıp Kurumuna gönderilen kafatası kemiklerinin, yapılan DNA incelemesinde geçtiğimiz Ocak ayında kaybolan Abdullah Kestiren'e ait olduğu belirlendi.

Polis ekipleri şimdi Abdullah Kestiren'in ölüm nedenini araştırıyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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