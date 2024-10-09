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Kaybolan Şahıs Bir Hafta Sonra Bulundu

Kaybolan Şahıs Bir Hafta Sonra Bulundu
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Erzurum'un Horasan ilçesinde kaybolan 45 yaşındaki Ş.K., bir haftalık aramanın ardından kent merkezinde bulundu ve ailesine teslim edildi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde kaybolan şahıs bir hafta sonra kent merkezinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Horasan ilçesi Mollaahmet mahallesinde ikamet eden Ş.K. (45)'nın ailesi Horasan İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek yaklaşık 1 haftadır eve gelmediğini ve kaybolduğunu bildirdi.

Yapılan müracaatın ardından Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Ş.K. isimli vatandaşın aranmasına başlandı. Kayıp şahsın bulunabileceği yerlerde tüm kamera görüntüleri incelenerek ve kendisinin kayıp olduğuna ilişkin duyurular yapılarak arama faaliyetleri genişletildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan kayıp duyurularına vatandaşların yaptığı yorumlar teknik ekiplerce incelenerek yapılan yorumlardan yola çıkılarak vatandaş Erzurum İl Merkezinde olabileceğine yönelik değerlendirme yapıldı. Erzurum İl Merkezinde yapılan araştırmalar ve teknik çalışmalar neticesinde kayıp vatandaş Ş.K. bulunarak ailesine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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