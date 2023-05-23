Kaybolan küçükbaş sürüsünü jandarma ekipleri buldu

Adıyaman'da, kaybolan küçükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundu.

Adıyaman merkeze bağlı Uzunköy (Dilikan) köyünde bir vatandaşa ait ahırdaki küçükbaş hayvanlar kapının açılması üzerine ahırdan çıkarak kayboldu. Bir süre sonra küçükbaş hayvanlarının ahırda olmadığını fark eden hayvanları sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda küçükbaş hayvanlar, köyün 1 kilometre uzaklığındaki ormanlık alan içerisinde bulundu. Jandarma ekiplerince köye getirilen hayvanlar sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN