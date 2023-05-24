Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan 5 adet küçükbaş hayvanı ormanlık alanda bularak sahibine teslim etti.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan 5 adet küçükbaş hayvanı ormanlık alanda bularak sahibine teslim etti.

Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesi Mayıslar Mahallesi'nde M.A. adlı şahıs küçükbaş hayvanlarının kaybolduğunu beyan ederek İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Edinilen bilgiye göre, kaybolan 5 adet küçükbaş hayvan, yapılan fiziki ve dron destekli teknik takip neticesinde ormanlık alanda bulundu. Mahalleye 2 kilometre uzaklıkta Elele Çeşmesi mevkiinde bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Seçim Sonuçları
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarıcakaya Eskişehir Jandarma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title