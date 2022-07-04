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Kaybolan koyunlarını jandarma buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaybolan koyunlarını jandarma buldu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaybolan koyunlar jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaybolan koyunlar jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Evinin ahırında 3 küçükbaş hayvanını yerinde bulamayan Zülfi Kırdağ, jandarmadan yardım istedi.

Çamlıyayla jandarma ekipleri yaptıkları arama sonunda Kırdağ'a ait üç küçükbaş hayvanı arazide bularak sahibine teslim etti.

Jandarmaya teşekkür eden yaşlı kadın, hayvanlarına daha dikkatli bakacağını söyledi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çamlıyayla Jandarma Mersin 3. Sayfa Haberler

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