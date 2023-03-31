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Kaybolan koyunları, jandarma buldu

Kaybolan koyunları, jandarma buldu

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde sürüden ayrılıp kaybolan 4 koyunu, jandarma ekiplerince bularak sahibine teslim etti.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde sürüden ayrılıp kaybolan 4 koyunu, jandarma ekiplerince bularak sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre,İlçeye bağlı Kaypak Köyü'nde ikamet eden çiftçi, acil çağrı merkezini arayarak 4 koyunun kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu. Haber verilmesi üzerine belirtilen adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay bölgesi ve çevresinde araştırma yaptı. Kaybolan koyunlar, yaklaşık 1,5 saatlik aramanın ardından Karakaya tarla mevkiinde jandarma tarafından bulundu. Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Koyunlarına kavuşan çifti, jandarma personeline yardımları için teşekkür etti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasanbeyli Osmaniye Jandarma 3. Sayfa Haberler

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