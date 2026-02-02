Haberler

Kayıp kazlar üç gün sonra dere yatağında bulundu

Ordu'da yaşlı bir kadının beslediği kazlar, üç gün süren arama çalışmaları sonucunda dere yatağında bulundu. Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kazlar, sahibine teslim edildi.

Ordu'da yaşlı bir kadının beslediği kazları kayboldu. Kazlar üç gün sonra dere yatağında jandarma ve itfaiye ekiplerince bulundu.

Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı yaylası Yokuşdibi mevkiinde ikamet eden yaşlı bir kadının ağılında beslediği 2 kaz kayboldu. Üç gün boyunca her yerde kazlarını arayan yaşlı kadın bulamayınca jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin araması sonucu kazlar üç gün sonra dere yatağında karlar arasında bulundu.

Jandarma ve İtfaiye ekipleri Kazları sahibine teslim etti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
