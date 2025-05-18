Kaybolan Kadın Ormanlık Alanda Bulundu

Kaybolan Kadın Ormanlık Alanda Bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki K.U., jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olan K.U., gerekli kontrollerin ardından eşi R.U.'ya teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaybolan bir kadın, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Dalama Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.U. isimli erkek şahıs 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi K.U. (49)'nun kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgedeki vatandaşlarla yapılan görüşmeler ve çevrede yürütülen arama çalışmaları sonucunda, kayıp kadın Dalama Mahallesi'ne bağlı ormanlık alanda kısa sürede bulundu. Sağlık durumu iyi olan K.U., gerekli kontrollerin ardından eşi R.U.'ya teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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