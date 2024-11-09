Kaybolan İki Çocuk Jandarma Tarafından Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 2 çocuğu jandarma ekipleri bularak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuyulu Mahallesinde evlerinin önünde oynayan 6 ve 7 yaşlarında 2 erkek çocuğu kayboldu. Kendi imkanları ile çocuklarını arayan ve sonuç alamayan baba durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çapta çalışma başlattı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde kayıp çocukları ihbarın 1 saat sonrasında Şevketiye Mahallesi'nde buldu. Ekipler çocukları Kuyulu Mahallesi'ne getirerek ailesine teslim ederken vatandaşlar da jandarma ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN