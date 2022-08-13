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Kaybolan iki çocuğu 1 saat içinde bularak ailelerine teslim ettiler

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Kaybolan iki çocuğu 1 saat içinde bularak ailelerine teslim ettiler

Bilecik'te köy bahçelerinden 500 metre uzaklıktaki araçtan su alamaya giden ve kaybolan 2 çocuk, Bilecik AFAD Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından 1 saat içinde bularak ailelerine teslim edildi.

Bilecik'te köy bahçelerinden 500 metre uzaklıktaki araçtan su alamaya giden ve kaybolan 2 çocuk, Bilecik AFAD Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından 1 saat içinde bularak ailelerine teslim edildi.

İstanbul'da ikamet eden Halil Balcıoğlu, kardeşi Gülden Sarısaç, çocukları Ozan Tuna Balcıoğlu ve Yağmur Aysel Sarısaç ile birlikte hafta sonu vakit geçirmek için Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Tongurlar köyünde bulunan bahçelerine geldiler. Bahçeden 500 metre uzaklıkta bulunan arabalarına su almak için giden 12 yaşındaki Ozan Tuna Balcıoğlu ve 9 yaşındaki Yağmur Aysel Sarısaç'tan bir süre haber alınamadı. Bunun üzerine 112'yi arayan ailenin yardımına jandarma ve AFAD Arama kurtarma ekipleri yetişti. Arama çalışmalarının ardından kayıp çocuklar bir saat içinde olay yerinden yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıkta bulundu. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşılan çocuklar ailelerine teslim edildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Bilecik su 3. Sayfa Haberler

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