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Kaybolan hayvanları dron ile buldular

Kaybolan hayvanları dron ile buldular

3. Sayfa Haberleri

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde arazide kaybolan 140 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı geniş çaplı çalışma ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde arazide kaybolan 140 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı geniş çaplı çalışma ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Yeşilyurt İlçesi Üçgöze Mahallesi'nde 2 Mayıs Salı günü meydana gelen olayda hayvancılık yapan C.A.'nın 140 küçükbaş hayvanı kayboldu. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine çalışma başlatılırken, kayıp hayvanlar dron destekli yapılan çalışmalar sonrasında bulunarak sahibine teslim edildi.

Hayvanlarına kavuşan C.A. ise jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Jandarma Malatya 3. Sayfa Haberler

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