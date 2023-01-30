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Kaybolan gebe inek buzağılamış halde bulundu

3. Sayfa Haberleri

Kaybolan gebe inek buzağılamış halde bulundu

Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan gebe inek buzağılamış şekilde jandarma ekiplerince bulundu.

Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan gebe inek buzağılamış şekilde jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Doğanca köyünde gebe bir inek ormanlık alanda kayboldu. Haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerin 3 saatlik çalışması neticesinde gebe inek buzağılamış şekilde bulundu.

İnek ve buzağı hayvan sahibine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma Vize 3. Sayfa Haberler

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