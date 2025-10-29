Kaybolan G.E. Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ev ve işyerlerine girerek vatandaşları endişelendiren ve yaklaşık üç haftadır kayıp olarak aranan G.E., adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen G. E., Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu önceki gece Taşdemir Mahallesi'nde tespit edilmişti. G.E.'nin mahallede bir eve girmeye çalıştığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltı işlemleri tamamlanan G.E., jandarma ekiplerinde güvenlik önlemleri altında Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN