Kaybolan engelli genç kızı arama çalışmaları sürüyor Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmayan engelli Fatoş Rey'i (23) arama çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmayan engelli Fatoş Rey'i (23) arama çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Fatoş Rey (23) dün saat 15.00 sıralarında evden ayrıldı. Akşam saatlerinde evine dönmeyen Rey'in hayatından endişe eden kız kardeşi emniyet birimlerine kayıp ihbarında bulundu. Yürüme ve zihinsel engeli bulunduğu öğrenilen Rey'i bulmak için Köyceğiz İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Genç kızı görenlerin emniyete bilgi vermeleri istendi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Köyceğiz Muğla 3. Sayfa Haberler

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