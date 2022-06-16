Kaybolan Danimarkalı çocuk ailesine teslim edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaybolan Danimarkalı çocuk ailesine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kaybolan Danimarkalı çocuk ailesine teslim edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin tek başına ağlarken bulduğu Danimarka uyruklu çocuk, ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin tek başına ağlarken bulduğu Danimarka uyruklu çocuk, ailesine teslim edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakolu ekiplerinin Kumköy Turizm Bölgesinde gerçekleştirdiği devriye faaliyeti esnasında tek başına ağlarken bulduğu 5-6 yaşlarındaki çocuğun kolundaki bileklikten kalmış olduğu otel tespit edildi.

Otel yetkilileri ile yapılan görüşmede kayıp çocuğun Danimarka uyruklu 5 yaşındaki B.A.R. olduğu ve ailesiyle birlikte tatil yaptığı belirlenirken, B.A.R. Kumköy Jandarma Karakoluna davet edilen ailesine teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir" denildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Danimarka Manavgat Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title