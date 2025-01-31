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Kastamonu'da Bulunan Cüzdan, Polisi Sayesinde Sahibine Ulaştırıldı

Kastamonu'da Bulunan Cüzdan, Polisi Sayesinde Sahibine Ulaştırıldı
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Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir vatandaşın düşürdüğü cüzdan, içinde bulunan banka fişi sayesinde polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Cüzdan, 6 bin 100 TL nakit para ile birlikte geri verildi.

Kastamonu'da bulunan para dolu cüzdan, polis ekipleri tarafından içindeki banka fişi sayesinde tespit edilen sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bir vatandaş cüzdanını düşürdü. Cüzdanı bulan güvenlik görevlileri içinde kimlik bulamadını görünce, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim etti. Cüzdanın içinde bulunan banka fişi üzerinde yapılan detaylı inceleme neticesinde sahibine ulaşıldı. Cüzdan, içinde bulunan 6 bin 100 TL nakit para ile birlikte sahibine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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