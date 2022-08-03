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Kaybolan çocuk saatler sonra bulundu

Kaybolan çocuk saatler sonra bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde kaybolan 11 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu 5 saat sonra bulundu.

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Van'ın Başkale ilçesinde kaybolan 11 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu 5 saat sonra bulundu.

Alınan bilgiye göre, Başkale ilçesine bağlı Eşmepınar Mahallesi kırsalında 1 Ağustos 2022 tarihinde saat 19.30 sıralarında B.Ş. isimli 11 yaşında erkek çocuğunun kaybolduğu bildirildi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin 5 saat süren çalışması sonrası B.Ş. isimli 11 yaşındaki çocuk, mahalle içinde bulunan taziye evinin yakınlarında bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başkale Van 3. Sayfa Haberler

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