Kaybolan çocuğu Güven Timleri buldu Kayseri'nin Talas ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki erkek çocuğunu, 2 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri bularak ailesine teslim etti. Kayseri'nin Talas ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki erkek çocuğunu, 2 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri bularak ailesine teslim etti. Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Osmanlı Sokağı'nda M.Y. (4) kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.Y. bulunarak ailesine teslim edildi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kaybolan çocuğu Güven Timleri buldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.