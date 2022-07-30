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Kaybolan çocuğu Güven Timleri buldu

Kaybolan çocuğu Güven Timleri buldu

Kayseri'nin Talas ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki erkek çocuğunu, 2 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri bularak ailesine teslim etti.

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Kayseri'nin Talas ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki erkek çocuğunu, 2 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri bularak ailesine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Osmanlı Sokağı'nda M.Y. (4) kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.Y. bulunarak ailesine teslim edildi. - KAYSERİ

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