Kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu

Kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu

Bilecik'in Osmaneli İlçesi'nde dün akşam saatlerinde kaybolan alzheimer hastası 84 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

 - Güncelleme:

Bilecik'in Osmaneli İlçesi'nde dün akşam saatlerinde kaybolan alzheimer hastası 84 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Bağlı Ağlan köyünde yaşayan alzheimer hastası Fetiye Çelik'in evden ayrıldığını fark eden yakınları çevrede arama yaptı. Ancak saatler ilerledikçe yaşlı kadını bulamayan ailesi ve köy halkı, 112 ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri gece yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamayınca aramalara hava aydınlanıncaya kadar ara veridi. Sabahın ilk ışıklarıyla arama kurtarma çalışmalarına dron ile başlayan jandarma ekiplerine, Bilecik ve Bursa'dan AFAD 9 personel ve 2 iz takip köpeği ile destek verdiler. Ekipler, sabah saatlerinde Koca Bayır mevki ormanlık alanda yaptıkları arama çalışmalarında alzheimer hastası Çelik'i buldular. Jandarma ve AFAD ekiplerince köye getirilen yaşlı kadın yakınlarına teslim edildi. Yorgun düşen ve aç kaldığı için zor anlar yaşayan yaşlı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Osmaneli Bilecik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title