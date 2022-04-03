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Kaybolan Alzheimer hastası, evinden 20 kilometre uzakta bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaybolan Alzheimer hastası, evinden 20 kilometre uzakta bulundu

Kastamonu'da kaybolan Alzheimer hastası vatandaş, evinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından bulundu.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da kaybolan Alzheimer hastası vatandaş, evinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Daday İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye attıkları esnada Subaşı köyü mevkiinde tek başına yürüyen bir şahsı fark etti. Jandarma ekipleri, şahısla yaptıkları görüşmede Alzheimer hastası olduğunu gözlemledi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada Alzeymir hastası H.K. (55) isimli şahıs olduğu ve şahsın Kastamonu'da merkez Kuzeykent Mahallesi'nde yaşadığı tespit edildi. Evine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan vatandaş, annesi G.K.'ye sağlıklı bir şekilde teslim etti. - KASTAMONU

Kaybolan Alzheimer hastası, evinden 20 kilometre uzakta bulundu

Kaybolan Alzheimer hastası, evinden 20 kilometre uzakta bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Alzheimer, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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