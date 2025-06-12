Kaybolan 90 Yaşındaki Alzheimer Hastası Yapay Zeka Destekli Dron ile Kurtarıldı

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AFAD, Denizli'de kaybolan 90 yaşındaki alzheimer hastası Nazmi amcanın yapay zeka destekli dron ile bulunduğunu ve başarılı bir şekilde kurtarıldığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Denizli'de kaybolan 90 yaşındaki alzheimer hastası vatandaşa, yapay zeka destekli dron kullanılarak ulaşıldığını ve salimen kurtarıldığını bildirdi.

Afad'dan kurtarma çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün öğle saatlerinde Denizli'nin Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesinde 90 yaşında Alzheimer hastası bir vatandaşımızın kaybolduğu ihbarı üzerine AFAD ekiplerimiz hızla olay bölgesine intikal etti. Kayıp vatandaşımız, AFAD envanterine kayıtlı termal ve kızılötesi görüntüleme özellikli, yapay zeka destekli dron aracılığıyla bulunarak, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Salimen ulaştığımız Nazmi amcamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, acil şifalar diliyoruz. 81 ilimizde AFAD envanterinde toplam 123 adet dron bulunmakta olup, bunların 84'ü termal görüntüleme özelliğine sahiptir. Kayıp arama çalışmalarında, termal özellikli dronlara ek olarak yapay zeka destekli yazılımlar da etkin şekilde kullanılmaktadır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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