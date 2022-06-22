Kaybolan 90 yaşındaki alzheimer hastası AFAD tarafından bulundu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki alzheimer hastası Mehmet Emin Döner isimli şahıs, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Aydın İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, Küçükdağlı Mahallesi Kahvederesi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde evinden çıkan ve alzheimer hastası olduğu öğrenilen 90 yaşındaki Mehmet Emin Döner isimli şahıs geri dönmedi. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler şahsı arama çalışması başlattı. Çalışmalar neticesinde yaşlı şahıs AFAD ekipleri tarafından öğle saatlerinde sağ olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan Döner, güvenli bir şekilde bulunduğu yerden alınarak ailesine teslim edildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa