Kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu - Haberler

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Kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası bir kişi, yapılan arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası bir kişi, yapılan arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Kırlı Mahallesi Tepeharmanı Kümeevleri Düzmeşe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 Haziran günü akşam saatlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'ne( Afad ), 112 Acil Durum Merkezi Müdürlüğü tarafından 83 yaşında Alzheimer hastası bir vatandaşın kaybolduğu dair ihbar yapıldı. Hazırlıklarını tamamlayan AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve vatandaşların katılımı ile yapılan arama çalışmaları sonucunda kayıp şahıs A.B. ihbardan bir gün sonra saat 11.00 sıralarında, evinden yaklaşık 700 metre uzaklıktaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

A.B., sağlık kontrolleri için sağlık ekiplerine teslim edildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Perşembe AFAD Ordu 3. Sayfa Haberler

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