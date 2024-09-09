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Kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde bulundu. Adli Tıp Kurumu incelemelerinin ardından aileye teslim edildi.

Kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından aileye teslim edildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos tarihinde Kur'an-ı Kerim kursundan eve dönerken kaybolan ve 19 günlük arama çalışmalarının ardından köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz deresi kenarında çuvalın içinde ölü olarak bulunan Narin Güran'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edildi. Adli Tıp Kurumundan alınan Narin Güran'ın cansız bedeni yıkanmak üzere Yeniköy mezarlığına götürüldü. Narin'in daha sonra köy mezarlığında defnedileceği belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu 3-sayfa Güncel Bağlar

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