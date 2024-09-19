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Kaybolan 74 Yaşındaki Kadın 2 Gün Sonra Bulundu

Kaybolan 74 Yaşındaki Kadın 2 Gün Sonra Bulundu
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde evinden çıktıktan sonra kaybolan 74 yaşındaki Adliye Karakafa, 2 günlük arama-kurtarma çalışmasının ardından sağ olarak bulundu.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen kadın, 2 gündür devam eden arama-kurtarma çalışması sonrası sağ olarak bulundu.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde Salı günü evinden çıkıp gece geç saatlere kadar gelmeyen 74 yaşındaki Adliye Karakafa'nın yakınları kendi imkanlarıyla yaşlı kadına ulaşmaya çalıştı fakat kendisine bir türlü ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri yaşlı kadının evinden yaklaşık 10 kilometre ileride bulunan Genç Ali köyü mevkiinde arama-kurtarma çalışmasına başladı. Arama çalışmaları 2 günün ardından sonuç verdi. Adliye Karakafa, Kurşunlu Mahallesi yakınlarında ekipler tarafından sağ olarak bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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