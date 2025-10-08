Kaybolan 12 Yaşındaki Efna Akgül İçin 6 Gündür Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 Ekim'den beri kayıp olan 12 yaşındaki Efna Akgül için arama çalışmaları sürüyor. Ailesi, okuldan dönen kızlarını bulmak için güvenlik güçlerine başvurdu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 Ekim Perşembe günü okuldan çıktıktan sonra evine geri dönmeyen 12 yaşındaki Efna Akgül'den 6 gündür haber alınamıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi Merkez Orta Okulu öğrencisi olan Efna Akgül, 2 Ekim Perşembe günü okuldan çıktıktan sonra, ailesiyle birlikte yaşadığı İncilipınar Mahallesi'ndeki evine geri dönmedi. Okul çıkış saatinin geçmesine rağmen eve gelmeyen kızlarını merak eden aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine 12 yaşındaki Efna için arama çalışmaları başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından okul ve çevresindeki güvenlik kameraları titizlikle incelenerek Efna Akgül'den bir iz bulunmaya çalışıldı. Polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde aranan Efna Akgül'ün bulunması için 6 gündür devam eden çalışmalarda, şuana kadar bir ize rastlanılamadığı kaydedildi. - DENİZLİ

