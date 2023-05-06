Kaybettiği düvesini 5 gün sonra komşusunun ahırında kulak küpeleri kesilmiş halde buldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir vatandaşın kaybettiği düvesi, polis tarafından 5 gün sonra komşusunun ahırında kulak küpeleri kesilmiş halde bulundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir vatandaşın kaybettiği düvesi, polis tarafından 5 gün sonra komşusunun ahırında kulak küpeleri kesilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Ethem Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mustafa Demir, hayvanlarını otlatmak için ahırdan çıkardı. Akşamüzeri hayvanlar ahıra geri döndüğünde bir düvesinin eksik olduğunu fark eden Demir, eşi ile birlikte kaybolan 13 aylık düvesini aramaya başladı. 4 gün boyunca kayıp düvesini arayan Mustafa Demir, düvesini bulamayınca Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Bunun üzerine arama çalışmalarına polis ekipleri de katıldı. Polis ekipleriyle birlikte kayıp düvesini arayan Demir, düvesini 5 gün sonra komşusunun ahırında kulak küpeleri kesilmiş halde buldu. Ahırdan alınan düve, Mustafa Demir'e teslim edildi.

Kayıp düvesinin komşusunun ahırından çıkmasına şaşırdığını söyleyen Mustafa Demir, "Günler sonra düvemizi bulduğumuz için çok mutluyuz. Düveyi bulmamıza yardım eden herkese teşekkür ederim" dedi.

Demir, düve sebebiyle komşusundan ise şikayetçi olmadı. - KASTAMONU