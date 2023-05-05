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Kayaya çarpan otomobil devrilip ters döndü: 1 yaralı

Kayaya çarpan otomobil devrilip ters döndü: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında ki kaya parçasına çarparak devrildi.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında ki kaya parçasına çarparak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 10.30 sıralarında Yazıhan ilçesine bağlı Buzluk Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. (35) idaresindeki 44 EB 421 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolden çıkarak yol kenarında kaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil devrilerek ters dönerken araçta yolcu olarak bulunan E.K. (33) yaralandı.

Yaralının Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya Yazıhan 3. Sayfa Haberler

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