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Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Van'ın Gürpınar ilçesinde kayak yaparken çığ altında kalarak ayağını kıran İtalyan, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde kayak yaparken çığ altında kalarak ayağını kıran İtalyan, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Gürpınar ilçesi Kırkgeçit bölgesi kırsalındaki dağda kayak yapan grupta bulunan 61 yaşındaki dağcı İtalyan Paola Favero'nun üzerine çığ düştü. Gruptakilerin müdahalesiyle kısa sürede kar yığınının altından çıkarılan dağcının ayağının kırıldığı tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı helikopterle bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Paola Favero, helikopterle Jandarma Helikopter Filo Komutanlığına getirdi. Burada bekleyen sağlık ekiplerince alınan kadın dağcı, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - VAN

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, İtalyan, kar, Van, 3. Sayfa, Haberler

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