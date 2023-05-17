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Kayarak akaryakıt istasyonuna giren minibüs yürekleri ağızlara getirdi

Kayarak akaryakıt istasyonuna giren minibüs yürekleri ağızlara getirdi

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Serik ilçesinde minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak petrol istasyonu alanına daldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak petrol istasyonu alanına daldı. Yürekleri ağızlara getiren olayda Minibüs son anda durmayı başarırken kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Serik - Antalya D 400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; ilçe merkezinden Antalya'ya doğru gelmekten servis minibüsü, yağmurlu havadan sürücüsünün kontörlünden çıktı. Minibüs, kayarak akaryakıt istasyonu alanına girdi. Son anda levhalara çarparak duran minibüste yolcu bulunmaması muhtemel yaralanma ya da can kaybını önledi.

Akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Erginoğlu, "Yağmurlu bir havaydı. Sürücü olay anında paniklediği için girdi. Şoförün acemiliğinden böyle olabilir. Başka türlü olamaz, frene basmazsa araç düzelirdi zaten. O an ben içerde muhasebedeydim. Fren sesinden sonra herkes dışarı çıktı. Pompacı arkadaşlar hemen sürücünün yanına koşturdu. Allah'tan araçta sürücüden başka kimse yoktu. Can kaybı olmadı ama daha kötüsü olabilirdi. Markete girebilirdi, can kaybı olabilirdi" şeklinde konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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