Kayapınar'da Ramazan Ayı öncesi fırınlara sıkı denetim - Haberler

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Kayapınar'da Ramazan Ayı öncesi fırınlara sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayapınar'da Ramazan Ayı öncesi fırınlara sıkı denetim

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi, Ramazan ayı öncesi halk sağlığına zarar verebilecek gıda ürünlerinin önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi, Ramazan ayı öncesi halk sağlığına zarar verebilecek gıda ürünlerinin önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı.

Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesi halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla fırınları denetledi. Zabıta ekipleri, ilçede yaptığı fırın denetimlerinde ekmeğin gramaj, fiyat tarifesi ile hijyen ve iş yeri açma ruhsatlarını kontrol etti. Mevzuat dışı hareket eden iş yerleri hakkında, belirlenen süre zarfında var olan eksikliklerin giderilmesi için durum tespit tutanağı tutuldu.

Ekipler, denetimlerini Ramazan Ayı boyunca ara vermeden devam edeceğini duyurdu. - DİYARBAKIR

Kayapınar'da Ramazan Ayı öncesi fırınlara sıkı denetim

Kayapınar'da Ramazan Ayı öncesi fırınlara sıkı denetim

Kayapınar'da Ramazan Ayı öncesi fırınlara sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Müdürlüğü, Diyarbakır, Ramazan, Zabıta, 3. Sayfa, Haberler

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