Kayalıklardan düşen vatandaşı kurtarmak için seferber oldular Adana'nın Aladağ ilçesinde kayalıklardan düşen vatandaş için jandarma, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri seferber oldu. Adana'nın Aladağ ilçesinde kayalıklardan düşen vatandaş için jandarma, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri seferber oldu. İlçeye bağlı 1700 rakımlı Trak Yaylası'nda Mehmet Ali Barzama dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yaralanarak kayalıklarda mahsur kalan Barzama'nın kurtarılması için bölgeye jandarma ekipleri, Aladağ Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seferber olan ekipler, Mehmet Ali Barzama'yı bulunduğu yerden çıkarıp sedye ile arazi aracına aldı, ardından 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik kayalıklardan düşen vatandaşın el birliği ile zorlu bir çalışma ile kurtarıldığını söyledi. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma İtfaiye Aladağ Adana 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kayalıklardan düşen vatandaşı kurtarmak için seferber oldular - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.