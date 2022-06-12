Kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD kurtardı - Haberler

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Kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD kurtardı

Tokat'ta kayalıklardan düşerek mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı.

Tokat'ta kayalıklardan düşerek mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay; Tokat merkeze bağlı Ulaş köyünde meydana geldi. Kanyonun başlangıç bölgesinde arkadaşları gezintiye çıkan Fatih Çakmak (35) yaklaşık 7 metre yükseklikten dengesini kaybederek yere düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Tokat İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Bacağında kırık olduğu değerlendiren şahıs ekipler tarafından sedyeye alındı. Ekiplerin yardımı ile ambulansa kadar taşınan yaralı şahıs Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Tokat AFAD 3. Sayfa Haberler

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