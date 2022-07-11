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Kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD ekibi kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da kayalıklardan düşerek mahsur kalan vatandaşa AFAD ekipleri ulaşarak kurtardı.

Diyarbakır'da kayalıklardan düşerek mahsur kalan vatandaşa AFAD ekipleri ulaşarak kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Damar Mahallesi Çaylarbaşı Mezrası Taşköprü kanyonuna piknik yapmak için bölgeye giden 35 yaşlarındaki Bilal C., dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı, AFAD ekiplerince olduğu yerden sedyeyle alınarak yaklaşık bir kilometre dağlık alandan yola taşındıktan sonra Sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağ tarafı kaburga ve bacağında kırık olduğu değerlendiren şahıs ekipler tarafından sedyeye alındı. Ekiplerin yardımı ile ambulansa kadar taşınan yaralı şahıs sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

(Mehmet Turgut Tayuzak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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