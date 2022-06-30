Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı Adıyaman'da, kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Adıyaman'da, kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Adıyaman'ın Kahta ilçesine Burmapınar Köyü yakınlarında Mehmet Önel'e ait bir keçi çıkmış olduğu kayalıklardan inemedi. Keçisini bir türlü bulunduğu yerden indiremeyen Mehmet Önel, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda mahsur kalan keçi, halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman AFAD 3. Sayfa Haberler

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