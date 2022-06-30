Kayalıklarda mahsur kalan keçi 4 gün sonra kurtarıldı Bitlis'in Tatvan ilçesinde kayalıklarda 4 gündür boyunca mahsur kalan keçi, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde kayalıklarda 4 gündür boyunca mahsur kalan keçi, Afet ve Acil Durum Başkanlığı ( Afad ) ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yoncabaşı köyünde bulunan kayalık bölgede meydana geldi. 4 gün boyunca bölgede mahsur kalan keçiyi fark eden köy halkı, ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir saat süren çalışmanın ardından halat yardımıyla kayalıklara tırmanarak keçinin yanına ulaştı. Güvenli alana ulaştırılan keçi, köylüye tutanakla teslim edildi. Keçinin kurtarılmasına sevinen köy halkı, AFAD ekiplerine teşekkür etti. - BİTLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tatvan Bitlis AFAD 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kayalıklarda mahsur kalan keçi 4 gün sonra kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.