Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, kurtarıldı Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, dağ yamacındaki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı. Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, dağ yamacındaki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilge göre, İnsu Mahallesinde bir küçükbaş hayvan yetiştiricisi, 2 keçisinin mahallenin yüksek kesimlerindeki bir dağın yamacında mahsur kaldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen 4 kişilik AKUT ekibi, halatlarla keçinin bulunduğu bölgeye indi. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma operasyonunda, 2 keçi yine halat yardımıyla yukarı çıkarıldı. Keçilerini sağlıklı bir şekilde kurtaran ekibe teşekkür eden sahibi, hayvanını alarak bölgeden uzaklaştı. - MERSİN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yenişehir Mersin 3. Sayfa Haberler

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