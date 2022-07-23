Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, kurtarıldı - Haberler

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Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, kurtarıldı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, dağ yamacındaki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, dağ yamacındaki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilge göre, İnsu Mahallesinde bir küçükbaş hayvan yetiştiricisi, 2 keçisinin mahallenin yüksek kesimlerindeki bir dağın yamacında mahsur kaldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen 4 kişilik AKUT ekibi, halatlarla keçinin bulunduğu bölgeye indi. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma operasyonunda, 2 keçi yine halat yardımıyla yukarı çıkarıldı.

Keçilerini sağlıklı bir şekilde kurtaran ekibe teşekkür eden sahibi, hayvanını alarak bölgeden uzaklaştı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenişehir Mersin 3. Sayfa Haberler

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