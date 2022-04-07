Kayalıklarda 4 gündür mahsurdu, AKUT kurtardı - Haberler

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Kayalıklarda 4 gündür mahsurdu, AKUT kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayalıklarda 4 gündür mahsurdu, AKUT kurtardı

Muğla'nın Ula ilçesi kırsal Karabörtlen Mahallesindeki sarp arazide mahsur kalan keçi ile yavrusu Marmaris AKUT ekibinin müdahalesi ile kurtarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ula ilçesi kırsal Karabörtlen Mahallesindeki sarp arazide mahsur kalan keçi ile yavrusu Marmaris AKUT ekibinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Karabörtlen Mahallesi'ndeki kayalık alanda 4 gündür mahsur olduğu bildirilen keçi ve yavrusu için Marmaris AKUT ekibi arandı. Ekipler ip yardımı ile sarp kayalıklardaki keçi ve yavrusunu kurtararak sahiplerine teslim etti. - MUĞLA

Kayalıklarda 4 gündür mahsurdu, AKUT kurtardı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris, Muğla, Ula, 3. Sayfa, Haberler

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