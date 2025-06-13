Kayalıklara Düşen Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı

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Eğirdir'de fuar için stant kuran yaşlı bir adam, dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Çevredekilerin yardımıyla ambulansa taşınan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Göl kıyısında stant kurmak isterken kayalıklara düşen yaşlı adam yaralandı

ISPARTA - Eğirdir'de fuar için stant kurmaya hazırlanan yaşlı bir adam, dengesini kaybederek kayalıklara yuvarlandı. Yaralı adam çevredekilerin de yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otogar arkasındaki fuar alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fuarda oyuncak satışı yaptığı öğrenilen yaşlı bir adam, stant hazırlığı yaptığı sırada dengesini kaybederek Eğirdir Gölü kıyısında bulunan kayalık alana yuvarlandı. İsminin Yusuf Uysal olduğu öğrenilen adamın yere düşerek yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla kayalıklara inerek yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, sedyeyle taşındıktan sonra ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL TURAN KARTAL - 3.Sayfa
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