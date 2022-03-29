Kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı - Haberler

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Kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 6 gündür mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekiplerince kurtarıldı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 6 gündür mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay Öldüdeniz Mahallesi'ndeki kayalık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede otlatılmak için ahırdan çıkartılan keçilerden biri kayboldu. Keçilerin sahibi kaybolan hayvanı günlerce aradı. 6 gün sonra keçisinin kayalık alanda mahsur kaldığını fark eden şahıs durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen AKUT Fethiye ekibi keçiyi kurtarabilmek için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucunda mahsur kalan keçi kurtarıldı. Güvenli bölgeye alınan keçi sahibine teslim edildi. - MUĞLA

Kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Arama Kurtarma, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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