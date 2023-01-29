Kayak yaparken kontrolünü kaybetti, sıra bekleyenlere çarptı: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayak yapan bir kişi, kontrolünü kaybederek pistin sonunda duramayınca telesiyejde sıra bekleyenlere çarptı. Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayak yapan bir kişi, kontrolünü kaybederek pistin sonunda duramayınca telesiyejde sıra bekleyenlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay, Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya merkezinde hafta sonu güneşli havayı değerlendirmek isteyenler kayak merkezini doldurdu. Bu sırada kayak yapan bir kişi pist sonunda duramayınca telesiyejde sıra bekleyenlere çarptı. Olayda 4 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahaleyi kayak merkezinde bulunan sağlık ekipleri yaptı. İsimleri öğrenilemeyen 4 şahıs çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kayak Merkezi Konyaaltı Antalya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kayak yaparken kontrolünü kaybetti, sıra bekleyenlere çarptı: 4 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.