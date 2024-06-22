Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı arasındaki kavga mahkemeye taşınıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir restoranda iş insanı Kaya Sabancı'nın, Bodrum Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı tarafından darbedildiği iddiası sonrası iki taraftan da açıklamalar geldi. İfade tutanakları da ortaya çıkan taraflar, birbirlerini suçladı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Göltürkbükü'nde bulunan Bodrum'un en ünlü sitelerinden birinde yaşandı. Kaya Sabancı bahse konu site içerisinde açılışı yapılan bir restorana davetli olarak gitti. İddiaya göre restoranda karşılaştığı sitenin sahibi Vedat Aşçı'ya selam verdiği ve Aşçı'nın bir anda Sabancı'ya korumalarıyla beraber saldırarak darp ettirdiği öne sürüldü. Olayın ardından Sabancı ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. Sabancı tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildi.

"ORADA ÖLEBİLİRDİM"

Kaya Sabancı, taburcu olduktan sonra "Gözaltı damarımda çatlaklık var. 2-3 gün sonra ameliyat olacağım elmacık kemiğinde kırık var. Ya ben 72 yaşındayım, 25 yaşındaki delikanlıya mı vuruyorsun? Orada ölebilirdim ben." ifadelerini kullanırken Astaş Holding'den de bugün olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kaya Sabancı

"MEDYAYA YANLIŞ BİR ŞEKİLDE AKSETTİRİLDİ"

Açıklamada, "Vedat Aşçı'nın davetlilerin huzurunda Kaya Sabancı'nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradığı öne sürülürken "Aralarında davetlilerin de olduğu görgü tanıkları da onaylayacaktır. Yargıya intikal eden bu talihsiz olay, şahitler bulunmasına rağmen Kaya Sabancı ve avukatları tarafından maalesef medyaya da yanlış bir şekilde aksettirilmiştir." denildi.

Kaya Sabancı

"PSİKOLOJİK DURUMUNU BİLDİĞİMİZ İÇİN HEP ALTTAN ALDIK"

İş dünyasında gündem olan olay soruşturma konusu da oldu. Müşteki ve şüpheli sıfatıyla ifade veren Vedat Aşçı, "Mandarin Oriental Bodrum projesinin yatırımcısıyım. Yıllar önce Kaya Sabancı sitemizden bir ev satın aldı. Daha sonra sitede yaşarken kendisini tanıma fırsatımız oldu. Psikolojisinin bozuk olduğu, aşırı alkol kullandığından dolayı çok dengesiz hareketleri artarak devam etti. Hatta siteyi yapan bize ve ailemize, siteyi yöneten çalışanlara, işçilere, görevlilere ve hatta bazı site sakinlerine sürekli küfürler, hakaretler etti, bunu da son yıllardır arttırarak devam ettirdi. Tüm çalışanlar hep birlikte psikolojik durumu bilindiği için kendisine alttan alarak, yardımcı olmaya çalışılıyordu. Ancak bu iyi niyeti suiistimal ederek, son dönemlerde insanların ve toplum içerisinde ağıza alınmayacak derece çok ağır küfürler ve hakaretler etmeye başladı, çok ciddi boyutlara ulaşmaya devam etti." dedi.

"KAYA SABANCI'YI İTTİM, YÜZ ÜSTÜ YERE DÜŞTÜ"

Aşçı, "Biz sitemizde huzursuzluk olmaması adına kendisinin bu aşırı tacizine rağmen idare etmeye ve sessiz kalmaya devam ediyorduk. Ancak en son 20.06.2024 tarihinde tesis içerisindeki Hakkasan restoranda yaz daveti vardı. Ben saat 20:45'de davet alanına tek başıma gittim. Tanıdık misafirler selamlaştım. Site sakinlerinden Mustafa Sarıoğlu ile karşılaştım ve ayaküstü sohbet etmeye başladık. Biz Mustafa Sarıoğlu ile sohbet ederken Kaya Sabancı bir hışımla yanıma gelerek aslında davetli olmasına rağmen bana 'Sen beni davet etmedin ama ben inadına geldim' diyerek ana avrat ağır sinkaflı küfürlerle beni tişörtümden tutarak, omzumdan ve kolumdan çekiştirerek tartaklamaya başladı. Kendisine benden uzaklaşmasını, 'Bana geçmişte de sürekli küfürler etmişsin, buna son ver' dedim. Bunun üzerine Kaya Sabancı insan içinde bağırarak 'Geçmişte küfür ettim, şimdi de ediyorum, etmeye de devam edeceğim' diyerek küfürlerle beni tartaklamaya devam etti ve daha çok da hiddetlenmeye başladı ve bana vurmaya başladı, anlımda yumruk izi, ezik oluştu, kollarımda ve sırtımda yaralar oluştu. Ben de kendimi korumak için Kaya Sabancı'yı ittim. Kendisi de kuvvetle muhtemel alkollüydü ve yüz üstü yere düştü." ifadelerini kullandı.

Vedat Aşçı

"KAYA SABANCI'DAN ŞİKAYETÇİ VE DAVACIYIM"

Vedat Aşçı, ifadesinin devamında, "Mustafa Sarıoğlu, 'Kaya Sabancı buraya planlı ve programlı bir şekilde olay çıkarmaya geldi, çalışanları da olabilir' dedi. Ben de 'Nereden biliyorsun?' dediğimde Kaya Sabancı'nın elemanları Kemal, Kerim ismindeki elemanları ile bazı diğer elemanlarını davet alanı çevresine çağırdığını ve bunu onlardan duyduğunu ve olay çıkartmak için plan yaptıklarını bana söyledi. Ben de daha fazla olayların büyümemesi adına davet alanından ayrıldım. Maalesef bu olan olaydan çok mutsuzum. Böyle bir olayın sitemizde ve tesisimizde olmasını hiç istemedim. Ancak toplum içinde bana ve aileme karşı onur kırıcı küfürleri, hakaretlerinden ve davet alanını planlayarak bastığı ve olay çıkarttığı, beni tartakladığı ve basına verdikleri yalan yanlış, itibar sarsıcı asılsız suçlamaları ve karalamalarından dolayı ve ayrıca psikolojik sorunları sebebiyle sitede ve otelimizde daha fazla olaylar çıkarma ihtimali yüksek olması sebebiyle de kendisinden şikayetçi ve davacıyım." şeklinde konuştu.

Vedat Aşçı

NE OLDU?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz günlerde darbedilen 71 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, hastaneye kaldırıldı. Göltürkbükü Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşamını sürdüren Sabancı, iddiaya göre, bir restoranın açılışında, site sahibinin korumaları tarafından saldırıya uğradı. Kaya Sabancı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sabancı'nın sol gözüne darbe aldığı ve hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, hastane bahçesinde gazetecilere, Sabancı'nın sitenin sahibiyle daha önceden aralarında husumet olduğunu, kavganın da bu nedenle yaşandığını iddia etti. Kayran, olayla ilgili şikayetçi olacaklarını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.