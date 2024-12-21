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Kaya Parçası Ahırın Üzerine Düştü, 1 Hayvan Telef Oldu

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde dağlık alandan kopan bir kaya parçası, bir ahırın üstüne düştü. Olayda 1 büyükbaş hayvan telef oldu, 5 hayvan ise kurtarıldı.

Dağlık alandan kopan kaya parçası ahırın üzerine düştü

KONYA - Konya'da dağlık alandan kopan kaya parçası bir ahırın üzerine düştü. Yıkılan ahırda 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Küçükmuhsine Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaya düşmesi sonucu bir ahırın çöktüğü ve içerisinde büyükbaş hayvanların mahsur kaldığı bilgisi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay mahallinde ekiplerin yaptığı incelemede, dağlık alandan koparak düşen kaya parçasının K.E. isimli şahsa ait ahırın çökmesine sebep olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmayla çöken ahırdan 5 büyükbaş hayvan canlı çıkartılırken, 1 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Kaya Parçası Ahırın Üzerine Düştü, 1 Hayvan Telef Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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