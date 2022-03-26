Kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi - Haberler

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Kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi Kazada ikisi kardeş, 4 kişinin dünürleri ile birlikte torunlarının nişanından döndükleri öğrenildi Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette bulunan ve olayda hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi.

Kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi

Kazada ikisi kardeş, 4 kişinin dünürleri ile birlikte torunlarının nişanından döndükleri öğrenildi

TRABZON - Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette bulunan ve olayda hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaağaçlı mahallesinde Rahmi Yüksel yönetimindeki 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü. Araç olay sonrası hurdaya dönerken araçta bulunan Rahmi Yüksel ile birlikte eşi Fatma Yüksel (66), dünürü Recep Uzuner ile kardeşi Mehmet Uzuner hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri kağıt gibi ezilen aracın içinden AFAD, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında çıkartılırken, cesetler Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kağıt gibi ezilen kamyonet olay yerinden kaldırılırken, Rahmi Yüksel ve Recep Uzuner'inin dünür oldukları ve Akçaabat ilçesindeki torunlarının nişanından Tonya ilçesine döndükleri öğrenildi.

Kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi

Kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi

Kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - 3. Sayfa

Tragger, Trabzon, Tonya, 3. Sayfa, Haberler

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