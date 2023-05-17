Kavşaktan kontrolsüz çıkan motosiklet otomobile böyle çarptı Niğde'de trafik kazaları KGYS kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kavşaktan kontrolsüz çıkan motosiklet otomobile böyle çarptı

NİĞDE - Niğde'de trafik kazaları KGYS kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Niğde'de meydana gelen trafik kazaları KSYS kameralarına yansıdı. Işık ihlali sonucu meydana geldiği görülen kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Niğde Merkez Derbent Kavşağında meydana gelen trafik kazasında, sarı ışıkta geçen otomobil ile motosiklet çarpıştığı, Nar Sosyal Tesisler civarında ise ışık ihlali sonucu kamyonet ile otomobil çarpıştığı kazalar anbean kameralara yansıdı.